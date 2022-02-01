Москва, 1 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Политика санкций против России со стороны Евросоюза оказалась неэффективной и вредной для самих же стран Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Российская экономика в результате санкций, которыми была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, тогда вы увидите, что российская экономика намного более сильна, чем принято думать на Западе. И Россия является страной не только прежних, но и новых возможностей. Мы сегодня тоже вели речь о различных новых возможностях», — заявил Орбан.

«Кстати, политика санкций против России нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила импортозамещения в таких отраслях, где раньше мы поставляли товар. То есть мы потеряли рынок», — указал он.