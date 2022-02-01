Берлин, 1 февраля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Стоимость электроэнергии в Германии достигла рекордного уровня, увеличившись в полтора раза за последний год. Об этом 1 февраля сообщает издание Spiegel, ссылаясь на оценки сравнительного портала Check24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно отчёту, годовые расходы на электроэнергию и отопление среднестатистической немецкой семьи по состоянию на январь 2022 года составили в среднем 6092 евро. Это на 57% больше, чем в январе прошлого года, когда этот показатель составлял 3891 евро.

«В настоящее время энергия стоит дороже, чем когда-либо. Почти все виды энергии достигли рекордного уровня за последние несколько недель и, следовательно, являются также движущей силой высокой инфляции», — отметил Штеффен Саттнер, менеджер по энергетике Check24.

Наиболее значительно за год выросла стоимость отопления в Германии — на 107%. В январе 2021 года среднее домохозяйство платило за газ и мазут 1193 евро, теперь же эта сумма достигла 2472 евро.

Основной причиной этого называется резкий рост затрат на первоначальные закупки. Оптовые цены на газ, а затем и цены для конечных потребителей резко выросли в 2021 году, поскольку многие газохранилища в Европе опустошены. В то же время спрос на газ увеличился с отменой многих ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.