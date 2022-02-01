Мюнхен, Германия, , 19:57 — REGNUM 1 января авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков немецкой Бундеслиги 2021/22 по итогам января. Самым ценным игроком был признан 33-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовски.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

В январе Роберт Левандовски принял участие в трех матчах за мюнхенскую «Баварию» во в рамках чемпионата Германии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Помимо Роберта Левандовски, в символическую сборную Бундеслиги по итогам января вошли Ян Цоммер («Боруссия М», 8.1), Максимлиан Миттельштадт («Герта», 7.4), Тимо Хюберс («Кельн», 7.5), Йошко Гвардиол («Ред Булл Лейпциг», 7.5), Йозуа Киммих («Бавария», 8.3), Донниэл Мален («Боруссия Д», 7.8), Лерой Сане («Бавария», 8.5), Махмуд Дауд («Боруссия Д», 8.0), Серж Гнабри («Бавария», 7.9) и Томас Мюллер («Бавария», 7.9).

В текущем сезоне на счету польского форварда 34 забитых мяча и 3 результативные передачи в 28-ми матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах.