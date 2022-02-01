Берлин, 1 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Немецкие войска находятся в Мали уже почти девять лет, но миссия бундесвера может вскоре завершиться, поскольку критики в Берлине ставят под сомнение её цели. Об этом сообщает 1 февраля немецкое агентство Deutsche Welle.

(сс) Wir. Dienen. Deutschland Немецкие солдаты

Подъём в воздух беспилотников и вертолётов в настоящее время является затруднительной процедурой для бундесвера в Мали. Каждый рейс должен быть санкционирован с властями страны за 36 часов до вылета, поэтому беспилотники Heron немецкой армии, арендованные у Израиля, и транспортные вертолёты NH90 проводят большую часть времени на земле.

«Мы всё ещё можем выполнять там нашу миссию. Но мы должны жить с этими ограничениями. Вот почему наша воздушная разведка в настоящее время ограничена», — заявил агентству представитель оперативного командования бундесвера.

Ограничения на полеты — лишь один из примеров противоречий, возникших между малийским режимом и его европейскими союзниками. На минувшей неделе Бамако приказало датским спецназовцам покинуть страну, а позднее из Мали был выслан посол Франции. Текущая ситуация указывает на продолжающийся рост напряжённости в отношениях между Мали и европейскими партнёрами, разместившими свои войска в западноафриканской стране.

В связи с этим остаётся неопределённым вопрос о том, продлит ли федеральный парламент Германии крупнейшее развёртывание войск в стране. Известно, что в конце мая истекают мандаты на две операции в рамках учебной миссии ЕС (EUTM) и миротворческой миссии ООН (МИНУСМА).

Присутствие Германии в проблемной западноафриканской стране продолжается с января 2013 года, когда правительство Мали направило призыв о помощи Франции и Организации Объединенных Наций. Франция и многие другие страны, включая Германию, ответили отправкой войск. С помощью этих международных сил удалось оттеснить исламистов и других повстанцев на север страны.

Теперь же у Германии, похоже, заканчивается терпение по отношению к правительствуАсими Гойты, который пришел к власти в качестве временного лидера Мали после переворота в мае. Он дал понять, что планирует отложить на пять лет выборы, которые должны были состояться в феврале.

В середине января Мали впервые отказала немецкому военному самолёту в доступе в своё воздушное пространство. Транспортный самолёт с 75 солдатами на борту был вынужден отклониться от намеченного курса.

Похоже, что переходные власти в Бамако всё больше и больше дистанцируются от партнёров по ЕС, и не в последнюю очередь от бывшей колониальной Франции.