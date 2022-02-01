Ливерпуль, Великобритания, , 19:52 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Ливерпуль» согласовал с «Фулхэмом» трансфер 19-летнего английского атакующего полузащитника Фабио Карвалью.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Также сообщается, что вчера, 31 января, английский футболиста португальского происхождения прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Фабио Карвалью принял участие в восемнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» запросил у «Ливерпуля» более семи миллионов евро за трансфер молодого футболиста.