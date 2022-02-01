«Ливерпуль» и «Фулхэм» согласовали трансфер Фабио Карвалью
Ливерпуль, Великобритания, 1 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Ливерпуль» согласовал с «Фулхэмом» трансфер 19-летнего английского атакующего полузащитника Фабио Карвалью.
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Игроки «Ливерпуля»
Также сообщается, что вчера, 31 января, английский футболиста португальского происхождения прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ливерпулем».
В текущем сезоне Фабио Карвалью принял участие в восемнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Фулхэм» запросил у «Ливерпуля» более семи миллионов евро за трансфер молодого футболиста.