Ярославль, 1 февраля 2022, 19:48 — REGNUM В Ярославле в городском выставочном зале имени Н. Нужина открылась выставка «Факел просвещения. Из коллекции Яна Левина». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Факел просвещения»
Выставка «Факел просвещения»

Она посвящена ярославскому предпринимателю, блогеру, автору книг и коллекционеру Яну Левину, скончавшемуся в 2021 году от COVID-19. На выставке представлены предметы из его коллекции: городские детали, дореволюционные страховые доски, географические карты, предметы быта разных времён, личные вещи.

Название выставки отсылает к обороту, который любил использовать сам Ян Левин: «размахивать факелом просвещения». Впрочем, на выставке представлен и настоящий факел — Олимпиады 2014 года. Левин был одним из факелоносцев в Ярославле.

Часть экспонатов снабжена QR-кодами-ссылками на посты Яна в интернете, рассказывающим о выставленных вещах. Выставка будет работать до 23 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославль простился с Яном Левиным