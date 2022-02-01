Ярославль, 1 февраля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Ярославле в городском выставочном зале имени Н. Нужина открылась выставка «Факел просвещения. Из коллекции Яна Левина». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Факел просвещения»

Она посвящена ярославскому предпринимателю, блогеру, автору книг и коллекционеру Яну Левину, скончавшемуся в 2021 году от COVID-19. На выставке представлены предметы из его коллекции: городские детали, дореволюционные страховые доски, географические карты, предметы быта разных времён, личные вещи.

Название выставки отсылает к обороту, который любил использовать сам Ян Левин: «размахивать факелом просвещения». Впрочем, на выставке представлен и настоящий факел — Олимпиады 2014 года. Левин был одним из факелоносцев в Ярославле.

Часть экспонатов снабжена QR-кодами-ссылками на посты Яна в интернете, рассказывающим о выставленных вещах. Выставка будет работать до 23 февраля.