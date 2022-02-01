Москва, , 19:47 — REGNUM Венгрия и Россия вместе озабочены урегулированием украинского конфликта. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, с ситуацией на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», — заявил Путин.

По его словам, венгерские партнёры также предпринимают активные усилия для решения этой проблемы.