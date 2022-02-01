Лондон, , 19:41 — REGNUM 1 февраля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что 32-летний форвард лондонского «Арсенала» и сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг провел первую тренировку как игрок каталонской «Барселоны».

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

Также сообщается, что официально об арендном соглашении «Барселоны» с «Арсеналом» по Обамеянгу еще не объявлено.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в пятнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Обамеянг перешел в «Арсенал» 31 января 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость габонского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.