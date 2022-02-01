Москва, 1 февраля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Россия поставляет в Венгрию газ по долгосрочным контрактам, поэтому Венгрия не пострадала от повышения цен на спотовом рынке в 2021 году. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Особое место в российско-венгерском экономическом партнёрстве традиционно занимает энергетика. Россия многие годы бесперебойно снабжает Венгрию топливом, обеспечивая порядка 55% венгерского потребления нефти и свыше 80% газа», — заявил Путин.

«Поставки российского природного газа в Венгрию осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были перезаключены в прошлом году и рассчитаны на период до 2036 года. Таким образом, венгерские потребители имеют возможность покупать газ по ценам ниже рыночных, спотовых, которые в последнее время существенно выросли в Европе», — указал он.

Президент отметил, что через венгерскую территорию проходят традиционные магистрали, по которым газ поступает далее в Западную Европу, и Венгрия неизменно подтверждает репутацию надёжного партнёра в вопросах транзитного топлива.

«Мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учётом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зелёной энергетике», — подчеркнул президент.