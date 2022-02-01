1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили законопроект, запрещающий уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания.

Елизавета Коробова, , 20:41 — REGNUM Законопроект, запрещающий уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Хруцкий. Битая дичь, овощи и грибы. 1854 г

«Ну, наконец-то! Хоть кого-то в Госдуме здравая мысль посетила!» — пишет Валентина П.

Многие пользователи оказались удивлены, что в Госдуме наконец-то задумались над проблемой уничтожения конфискованных продуктов, ведь данная тема будоражит российский народ уже долгие годы.

«Здравый ум всё-таки есть! Нашёлся у кого-то! Уничтожать съедобные продукты — полнейший абсурд. Отдайте в дома престарелых и детские дома! И вообще, пенсионерам! Они заслужили поесть качественных заморских продуктов! Особенно учитывая их скромные пенсии», — написала Лилия А.

Уничтожение продуктов Rospotrebnadzor.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо того, чтобы что-то запрещать, лучше просто отменить законодательно обязательное уничтожение санкционных и конфискованных продуктов.

«А это было разрешено? Кем и когда? Просто можно отменить эту норму. Отменить разрешение или обязанность уничтожать. И всё», — считает Татьяна Н.

Часть людей убеждена, что даже конфискованные продукты могут оказаться большой помощью для нуждающихся граждан.

«Какая же это всё-таки глупость вообще — уничтожать хорошие продукты! У нас в стране вообще крошки со стола не принято выбрасывать, а тут тоннами давят. Позор тем, кто допускает такое кощунство!» — указывает Татьяна Т.

«Вот да! Если они качественные, то почему бы их не отправлять нуждающимся?» — задаётся вопросом Таня М.

Ряд пользователей указывает на то, что никакой выгоды от конфискованных продуктов государство не получает, а скорее наоборот, несёт издержки, поэтому чем быстрее с этим будет покончено, тем дешевле всё выйдет.

«Не согласен. Лучше эти товары сразу уничтожить. Это будет проще и с наименьшими затратами. А то эти продукты станут по цене золота, а платить кто за это добро будет? Пушкин?» — интересуется William K.

Отдельные комментаторы беспокоятся, что конфискованные продукты могут попасть в руки предприимчивых гражданх, которые найдут, как получить денежную выгоду от нелегальных товаров.

«Я против. Куда двинется вся эта конфискация? Не в буфеты ли парламентариев? Если и направлять вкусный и запрещённый пармезан, то только целенаправленно в детские дома и школы! Причём делать это следует под жёстким контролем, чтобы никакой пронырливый чиновничишка не подменил дорогой сыр на дешёвый российский», — пишет Татьяна К.

«Да ладно вам. В российских магазинах даже гнильё продают, не выбрасывают! На 5 копеек дешевле, но продают. Всегда так было. Ничего они не выбрасывают. И кто возьмёт на себя ответственность за качество этих продуктов?! Или лишь бы не пропало, да и прибыль бы не помешала?! Кому достанется конфискат, кто с этого прибыль будет получать?» — вопрошает Валентина О.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления, разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Если закон найдет поддержку, то изъятые при обращении пищевые продукты, признанные после экспертизы пригодными для употребления, будут направляться для использования муниципальных и государственных нужд.

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