Москва, 1 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Россия и Венгрия достигли существенного роста взаимной торговли в 2021 году. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Венгрия является важным партнёром России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30% до 5,5 млрд долларов. Встречные инвестиции составляют почти миллиард долларов», — заявил Путин.

«С хорошей отдачей работает российско-венгерская межправкомиссия по экономическому сотрудничества. В ходе её очередного 14 заседания в ноябре предметно обсуждены новые взаимовыгодные проекты в самых разных областях», — указал он.