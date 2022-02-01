Москва, 1 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Государственной думе проходит длинная «региональная неделя» — с 31 января по 13 февраля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева («Единая России») на своей странице в социальной сети опубликовала отчет о работе с избирателями Свердловской области.

«Активно ведём работу на региональной неделе. В планах: приемы граждан, помощь здравоохранению, обсуждение экологической повестки в различных муниципалитетах, добровольческая деятельность и многое другое. Уже успела оперативно обработать несколько обращений граждан, поступивших в Общественную приёмную Председателя партии Д.А.Медведева. В частности, начали решать вопрос по благоустройству парка Энгельса в Екатеринбурге. Сегодня зелёный островок в центре города находится в плачевном состоянии. Рассмотрим все возможные варианты оперативного изменения ситуации. Не молчите, говорите о ваших проблемах, сообщайте о наболевших вопросах. Всегда на связи!

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина («Единая Россия») опубликовала пост о своей работе в ТМ.

«А у меня «региональная». Мои постоянные подписчики уже знают, что это не диагноз или состояние, а депутатский сленг, означающий, что я работаю в Кировской области, которую представляю в Госдуме. В первый день — сразу в бой. Есть такая организация — ЦУР (не путать с МУР — Московский уголовный розыск, если кто не в курсе). ЦУР — это Центр управления регионом. Задача — выявлять в цифровой среде, прежде всего, социальных сетях, проблемы территорий и направлять их властям всех уровней для оперативного решения.

Вот с первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы», которые и суть создатели проекта, Кириллом Истоминым я и провела встречу. Не секрет, что я сама веду свои соцсети (я — это я, остальное — обман, а я его ненавижу), потому такие инициативы, как ЦУР, в помощь более чем приветствую. Рада, что мы договорились сотрудничать на благо жителей Кировской области. Я правда не успеваю все мониторить сама лично, а такой ресурс — золото просто.

На встрече присутствовали Руслан Шеремета — куратор ПФО и Игорь Панкратов — руководитель ЦУР Кировской области, так что в полном составе.

Благодарю коллег за плодотворный разговор и такое внимание — приехали в Кировскую область из столицы специально для встречи. Далее будем подкреплять действиями и, надеюсь, успехами в решении проблем людей на местах.

Кстати, коллеги-депутаты, возьмите на заметку ЦУРы в своих регионах и, мой совет, не закрывайте комментарии в социальных сетях: они — Ваш лучший инструмент для работы с людьми.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева также рассказала о своей работе с регионами.

«Эту неделю депутаты проводят в своих выборных регионах: встречаются с местными политиками, общественниками и, конечно, избирателями, ведут приемы граждан, посещают объекты, которые курируют, например, недостроенные школы или детские сады. Такие региональные недели проходят каждый месяц. У меня 2 выборных субъекта — Новгородская и Вологодская области. Чтобы все успеть, выехала в командировку раньше. 27 января в Великом Новгороде с Поисковой экспедицией «Долина» запустили уникальный проект «Партизанский обоз» (читайте пост в моей ленте, если пропустили), выступила и отвечала на вопросы коллег на заседании в Областной Думе. Затем в буквальном смысле помчались в Вологду, где прошел межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена и судьбы» по установлению судеб воинов, погибших при защите Отечества. Заодно отметили 20-летний юбилей Вологодского поискового отряда. Сегодня я уже снова в Великом Новгороде, день и неделя расписаны рабочими встречами и поездками. Два выборных региона — это двойная ответственность, я рада, что и в Вологде, и в Новгороде у меня есть люди, на которых можно положиться, — мои соратники-поисковики. Конечно, депутатская деятельность подразумевает глубокое и серьезное погружение, будем работать! Уже работаем».

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