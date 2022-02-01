Москва, , 19:35 — REGNUM На протяжении пяти часов идут переговоры российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Кремле.

Владимир Путин и Виктор Орбан Kremlin.ru

Напомним, в начале встречи с Орбаном в Кремле президент РФ отметил, что политики не виделись с 2019 года «в связи с известными событиями» и что «всё-таки прямая встреча, прямой диалог гораздо лучше, чем разговор по телефону».

Орбан со своей стороны заявил, что эта личная встреча с Путиным — 12-я по счёту и что это очень мало., а затем добавил:

«Получается, что у нас с Вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о едином прошлом России и Европейского союза».

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