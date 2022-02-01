Тюмень, , 19:33 — REGNUM В Тюмени восстановлено электроснабжение в заречной части города, где из-за аварийной ситуации обесточенными оказались дома. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улицах Тюмени восстановлено электроснабжение Пресс-служба горадминистрации Тюмени

По информации АО «Россети Тюмень» в 20:09 (18:09) электроснабжение восстановлено. В экстренном ремонте приняли участие пять бригад и пять единиц техники.

«Причиной аварии стало то, что на высоковольтной линии электропередач оборвался провод», — отмечают в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 1 февраля в 17:52 (15:52 мск) произошло аварийное отключение трёх подстанций, обеспечивающих энергоснабжение заречной части города, района Тарманы и Мыса.

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