София, , 19:26 — REGNUM В районе КПП «Калотина» на болгарско-сербской границе сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли более 5,7 кг сильнодействующего наркотика. Об этом 1 февраля сообщила софийская газета «24 часа».

Задержание наркоторговцев Knb.gov.kz

Согласно официальной информации, наркотические средства были спрятаны в обивке салона и дверях автомобиля с сербскими регистрационными знаками, следовавшего из Турции в Сербию. При этом водитель транспортного средства отказался отвечать на вопросы о происхождении контрабандных веществ.

Прокуратура Софийского района возбудила досудебное расследование по этому делу. Перевозчик наркотиков — 33-летний гражданин Сербии, задержан.

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