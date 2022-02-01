Тюмень, 1 февраля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Тюмени аварийное отключение электричества в заречной части города 1 февраля не повлияло на работу медучреждений. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Электричество

Стационары, в зону отключения электричества не попали. Кроме того, во всех стационарах, включая моноинфекционные госпитали, предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии.

«Подобная экстренная ситуация не может повлиять на лечение пациентов, для жизнеобеспечения которых используются аппараты, зависящие от электроэнергии», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Тюмени 1 февраля 2022 года в 17:52 (15:52 мск) произошло аварийное отключение трёх подстанций, обеспечивающих энергоснабжение заречной части города, района Тарманы и Мыса.