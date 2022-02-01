Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Американской госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, что России следует отвести военных и технику от украинской границы, сообщили 1 февраля в пресс-службе Госдепа.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметив, что Вашингтон выступает за «территориальную целостность Украины», беспокоится за её суверенитет и считает, что Киев сам может решать, вступать ли ему в НАТО, Блинкен призвал Москву «к незамедлительной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины».

Он пригрозил России тяжёлыми последствиями, если она продолжит «вторжение на Украину».

Напомним, 1 февраля состоялся телефонный разговор Лаврова с Блинкеном. До этого они провели встречу в Женеве, где обсуждали проблему Украины и гарантий безопасности, которых требует Россия от Запада.

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