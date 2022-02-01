Москва, 1 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Российская сторона будет настаивать на принципе неделимости безопасности в переговорах с США и НАТО. Об этом 1 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Mid.ru Сергей Лавров

«Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а придать полному забвению. И, чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал (принцип) в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел ОБСЕ, чтобы они знали нашу позицию», — заявил Лавров.

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что эту тему мы не позволим замотать и будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет», — указал он.