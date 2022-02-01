Нижний Новгород, 1 февраля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Более 6 тысяч «липовых» штрафов за нарушение ПДД могли получить нижегородцы. Причиной произошедшего стала неисправленной камеры видеонаблюдения в Нижегородской области. Об этом 1 февраля сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

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По данным ведомства, неисправное оборудование в течение шести дней «фиксировало нарушения скоростного режима при отсутствии таковых». После выявления неисправности незаконное привлечение водителей к ответственности отменено.

«Установка камер, как показали проверки, в первую очередь, преследуют цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план. Выявлены случаи, когда камеры устанавливаются с неотлаженным техническим обеспечением, в результате чего граждане получают незаконные штрафы. А некоторые системы вообще не работают при попустительстве ответственных должностных лиц», — цитирует генерального прокурора России Игоря Краснова портал «В городе N».