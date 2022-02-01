Бишкек, , 19:12 — REGNUM В январе 2022 года налоговая и таможенная службы Киргизии перевыполнили план сборов платежей на 1 млрд 523 млн сомов (1 млрд 391 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Таможня Popadius

За первый месяц текущего года киргизским налоговикам удалось собрать 8 млрд 574 млн сомов (7 млрд 833 млн рублей) налогов, что больше установленного Министерством финансов плана на 6,4% или на 514 млн сомов (470 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговые поступления выросли на 66,9% или на 3 млрд 436 млн сомов (3 млрд 139 млн рублей).

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Киргизские таможенники в январе нынешнего года смогли собрать 4 млрд 368 млн сомов (3 млрд 990 млн рублей), перевыполнив план на 30% или на 1 млрд 8 млн сомов (921 млн рублей).

В сравнении с январём 2021 года таможенные сборы увеличились в 2,2 раза или более чем на 2 млрд 388 млн сомов (около 2 млрд 182 млн рублей).

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