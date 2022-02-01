1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 20:51 — REGNUM В Подземном музее парка «Зарядье» проходит одиннадцатая выставка цикла SOVRISK #напотоке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы». Проект посвящен искусствоведу, куратору и критику Виталию Пацюкову, который много лет отдал современному искусству. Границы его работы не были четко определены. Познание мира происходило на пересечении музыки, театра, перформанса и наивного искусства. Экспозиция дополнена работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрий Пирогова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал почти сорок лет.

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«…При помощи несложного зеркального приема (выставка) предлагает рассмотреть оптику куратора через очерченный им круг проблем и действующих лиц, которые были для него важны», — отмечают организаторы выставки.

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» — фраза, которую Виталий часто произносил. Он подчеркивал, что искусство для него является способом познания окружающего мира и действительности, и, чтобы в полной мере осознать сложность и многообразие этого мира, нужно обладать фасеточным зрением стрекозы», — отметила Алина Федорович, куратор выставки.

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция выставки разделена на три раздела: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени» и «Шестидесятники». Специальный раздел «Координаты звука. То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» включает в себя видеоработы, которые участвовали в выставках цикла «Визуальная акустика». В раздел вошли работы Владимира Мартынова и Владимира Смоляра, Вадима Захарова и Ивана Соколова, Владимира Тарасова, Александры Митлянской, Леонида Тишкова, Марины Фоменко, Сергея Катрана, Аллы Урбан, Ольги Чернышевой, Вики Бегальской — неоднократных участников выставок, посвященных визуальной акустике, проходивших в России и за рубежом.

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Друзья Виталия Пацюкова на выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Друзья Виталия Пацюкова на выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что искусствовед, куратор и критик Виталий Пацюков умер на 83-м году жизни. Выставка-посвящение открыта в Подземном музее парка «Зарядье» до 27 февраля 2022 года.