Липецк, , 19:08 — REGNUM Во вторник, 1 февраля глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству (МСП), депутат Александр Дёмин («Новые люди») встретился с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Они обсудили поддержку бизнес-сообщества в регионе.

Государственная дума Иван Шилов, ИА REGNUM

«Вопрос развития малого и среднего предпринимательства — ключевой для развития экономики страны. Это влияет на рост ВВП, на решение проблемы занятости. В развитых странах до 50−60% составляет количество занятых в малом и среднем бизнесе. В России пока только 20−22%. Потому нам есть куда расти, но у нас большие перспективы», — считает депутат от «Новых людей».

В Липецкой области уже третий год работает центр «Мой бизнес», в котором обучают людей основам предпринимательской деятельности и помогают в создании бизнеса и его сопровождении. Александр Дёмин уверен, что поддержка предпринимателей поможет развитию региона.

«У каждого региона своя специфика. Но даже в классических отраслях нужно внедрять как можно больше современных инструментов. И хорошо, что власти Липецкой области это поддерживают. Если мы будем уделять модернизации достаточно внимания, то сможем быть впереди по многим позициям, в том числе в аграрной сфере», — сказал политик, подчеркнув при этом значительные успехи региона в развитии сельского хозяйства.

Губернатор Липецкой области предложил внимательнее относиться к мнению предпринимателей, чтобы понимать, какая именно помощь им нужна: «Люди, которые занимаются бизнесом, должны приходить с конкретными предложениями, и тогда найдут поддержку».

Поддержка малого и среднего бизнеса — ключевое направление работы «Новых людей». Партия в диалоге с предпринимателями уже подготовила ряд инициатив, касающихся льготного кредитования, сокращения числа проверок и бюрократической отчетности, создания комфортной социальной среды для развития. Также в партии будут проводить постоянный мониторинг ситуации на уровне регионов.