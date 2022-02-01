Липецк, 1 февраля 2022, 19:08 — REGNUM Во вторник, 1 февраля глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству (МСП), депутат Александр Дёмин («Новые люди») встретился с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Они обсудили поддержку бизнес-сообщества в регионе.
В Липецкой области уже третий год работает центр «Мой бизнес», в котором обучают людей основам предпринимательской деятельности и помогают в создании бизнеса и его сопровождении. Александр Дёмин уверен, что поддержка предпринимателей поможет развитию региона.
Губернатор Липецкой области предложил внимательнее относиться к мнению предпринимателей, чтобы понимать, какая именно помощь им нужна: «Люди, которые занимаются бизнесом, должны приходить с конкретными предложениями, и тогда найдут поддержку».
Поддержка малого и среднего бизнеса — ключевое направление работы «Новых людей». Партия в диалоге с предпринимателями уже подготовила ряд инициатив, касающихся льготного кредитования, сокращения числа проверок и бюрократической отчетности, создания комфортной социальной среды для развития. Также в партии будут проводить постоянный мониторинг ситуации на уровне регионов.