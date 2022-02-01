Тутаев, Ярославская область, 1 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Администрация Тутаевского района Ярославской области перешла на онлайн-режим работы из-за большого числа заболевших. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу района.

Vk.com/ Дмитрий Юнусов Дмитрий Юнусов

О переходе сотрудников на «удаленку» глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов сообщил в соцсетях.

«Дорогие друзья, в администрации района в настоящий момент болеет уже 41 сотрудник, это не считая муниципальные учреждения. Поэтому, решили все основные совещания и встречи перевести в онлайн-формат. Онлайн-планерки назначаются почти каждый час, и мы стараемся не терять в продуктивности. Многие, несмотря на больничный, продолжают работать из дома. Работы сейчас очень много, активно идет подготовка и запуск проектов, и мы не имеем права терять время на больничные. Берегите свое здоровье, ограничивайте контакты, а при симптомах недомогания, оставайтесь дома», — написал Дмитрий Юнусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM на прошлой неделе в Тутаевском районе закрылись на карантин все школы. Однако со 2 февраля шесть учебных заведений из семи возвращаются к учебе. Карантин продлен только в школе №7 города Тутаева.