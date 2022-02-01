1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 19:55 — REGNUM



Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). 1932

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет может быть доступна гораздо раньше, чем ожидалось. Уже к концу февраля в США может начаться двухдозовая вакцинация детей дошкольного возраста в рамках государственного плана. Ожидается, что компания Pfizer и ее партнер, компания BioNTech, 1 февраля подадут запрос в управление по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы получить разрешения на экстренное использование вакцины для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Если регулятор одобрит просьбу, то вакцина Pfizer-BioNTech станет первым препаратом, доступным для этой возрастной группы. Дети старше пяти лет уже могут получать данную прививку.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Где научные доказательства того, что пятилетних детей следует прививать?» — интересуется macielun.

«Это жалко. Когда же появятся внутриутробные вакцины? Сделайте им две прививки в утробе матери, затем сделайте прививку при рождении. Потом дважды в год после этого. Оставайтесь напуганными демонами», — комментирует Donald Driver.

«Осенью 2020 года потребовалось на два месяца больше, чтобы собрать данные по безопасности и эффективности вакцин. В феврале 2022 года — эх, мы просто рискнем и предположим, третья прививка может быть эффективна для маленьких детей», — указывает Bamblebee Grove.

«Я делаю прививки, но презрение либералов к детям просто поражает. Это началось с их идеологии трансгендерности, а теперь они, вероятно, попытаются обязать принимать экспериментальные лекарства шестимесячных малышей. Удачи на промежуточных выборах, демократы», — негодует merhdad meramzahed.

Вакцинация. США Cdc.gov

«Большая фарма гребет деньги», — подводит итог Victimhood Scom Zeroo.

«Фарма, большая нефть, финансы и банковское дело, оборонная промышленность, большие технологии… Вы знаете, в чем тут дело», — пишет Ghost Of Sam Walton.

«Пандемия научила меня двум вещам об Америке.1. Большинство американцев не посещают регулярно врачей, потому что если бы они это делали, количество дезинформации о вакцинах было бы гораздо меньше.2. Американцы по своей природе недоверчивы ко всему, что раздается бесплатно. Если бы мы действительно хотели повысить уровень вакцинации, им следовало бы рекламировать первые вакцины как чрезвычайно эксклюзивные и с высокой ценой, скажем, $1000 за укол. Знаменитости и богатые люди стекались бы, чтобы купить их. Затем все, что нужно было сделать Трампу, это сказать: «Я заставил их сделать ее бесплатной, чтобы она была доступна всем», и вуаля, высокий уровень вакцинации из-за отложенного спроса и политическая победа», — размышляет FactOfTheMatter.

«В этой стране достаточно разногласий. До пяти лет — это личный выбор родителей, конечно… Если вы считаете, что ваши дети должны получить вакцину, поговорите с ними и примите совместное решение. Если вы не считаете, что ваши дети должны получать вакцину, никто не может вас заставить…» — отвечает Ghost Of Sam Walton.

«Вакцина от коронавируса не вызывает достаточно сильного иммунного ответа. Если бы у вас был двухлетний ребенок, как вы могли бы принять решение сделать ему первые две прививки, зная, что они не обеспечивают защиту, но надеясь, что третья прививка обеспечит ее, без каких-либо данных, подтверждающих это?» — недоумевает Lover Level Commander.

«Никто не захочет получать эту прививку…» — отмечает Crypto Terran.

Напомним, что доза вакцины Pfizer-BioNTech для взрослых составляет 30 микрограммов, в то время как для детей в возрасте от 5 до 11 лет компании предлагают дозу в 10 микрограммов. Как и для взрослых, вакцина вводится детям в виде двух уколов с интервалом не менее трех недель.

Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech Tim Reckmann

Вакцина компании Pfizer-BioNTech под названием Comirnaty теперь полностью одобрена для использования среди взрослых и подростков старшего возраста. Среди подростков 12−15 лет препарат разрешен для экстренного использования.

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