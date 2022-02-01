Минск, , 19:04 — REGNUM «В связи с обращениями средств массовой информации военное ведомство разъясняет: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке», — проинформировала 1 февраля пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

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В кратком сообщении белорусского министерства также сказано, что военнообязанные не привлекаются к проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

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