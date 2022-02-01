Вашингтон, 1 февраля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном ведомством 1 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом Госдеп расширил перечень причин такого решения, добавив предупреждение о «необычном и тревожащем» сосредоточении российских войск у границ Белоруссии с Украиной.

«В связи с ростом необычной и тревожащей российской военной активности возле границы с Украиной гражданам США, которые находятся в Белоруссии или намерены поехать туда, следует знать, что ситуация непредсказуема, а в регионе наблюдается рост напряженности», — указано в сообщении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон заявил о начале эвакуации из Белоруссии семей работающих там дипломатов США.

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое произойдет со дня на день.