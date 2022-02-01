Приштина, , 19:01 — REGNUM Полиция Косово 1 февраля арестовала активиста социал-демократической партии Адема Меджуани.

Акция протеста Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, арест был связан с протестом против роста цен на электроэнергию, который состоялся в субботу, 29 января, и был организован Социал-демократической партией. В ходе протеста были ранены трое полицейских.

Социал-демократическая партия сообщила о произошедшем СМИ и указала на то, что арест был совершен без наличия предусмотренных уголовным процедурным кодексом условий и является нарушением прав Меджуани. Действия прокуратуры в отношении активиста назвали непропорциональными.

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