Москва, , 18:58 — REGNUM В понедельник, 31 января у депутатов Государственной Думы началась длинная региональная неделя, которая завершится 13 февраля. В этот период парламентарии будут работать в своих избирательных округах. Для «депутатов новой волны» этот период — возможность погрузиться в общение с избирателями и помочь им в решении накопившихся проблем. Как подчеркивают эксперты ЭИСИ, «депутатам новой волны» свойственно заботиться об интересах конкретных социальных групп, находиться в постоянной коммуникации с ними и выполнять данные людям обещания.

Государственная дума Иван Шилов, ИА REGNUM

Во вторник, 1 февраля, приемы граждан по социальным вопросам провели первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева и член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Каждый из депутатов представляет разные избирательные округа в пределах города Москвы. В условиях новой волны коронавирусной инфекции встречи состоялись в онлайн-формате.

Вопросы от жителей Орехово-Борисовского избирательного округа к Евгению Нифантьеву («Единая Россия») были тематически разнообразными. Среди них — и ситуация с валютной ипотекой, взятой еще в 2007 году, и проблемы с возвратом денег за абонемент в бассейн, закрытый в пандемию.

«Один из вопросов удалось решить на месте. К нам обратилась мама семерых детей, четверо из которых — несовершеннолетние. Ей никак не удавалось получить пособия для малолетних детей. При оформлении документов все время приходил мотивированный отказ. Мы оперативно связались с соцзащитой и уточнили, какие документы необходимо донести. Уверен, что в ближайшее время многодетная мама получит всю необходимую помощь», — рассказал депутат.

Прием граждан по вопросам социальной поддержки в Южном административном округе провела Светлана Разворотнева («Единая Россия»). В ходе встречи депутат новой волны взяла на контроль ряд важных для граждан вопросов, среди которых — перенос сроков реновации. В соответствии с приказом Правительства Москвы переселение многоквартирных домов в Донском районе перенесено на третий этап — с 2029 по 2032 годы. Светлана Разворотнева обратилась к заместителю Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву, ждет официальный ответ и держит ситуацию на личном контроле.

Также на связь с депутатом новой волны вышла генеральный директор НКО «Аллея доброты» Елена Ходатай. Елена рассказала, что ее организация производит корма для птици просвещает население на тему их правильного кормления. Проект дает родителям тяжелобольных детей и малоимущим семьям возможность заработка. Руководитель НКО попросила у Светланы Разворотневой содействия в масштабировании деятельности организации.

«Мы обсудили возможное сотрудничество и возможность расширения производства», — поделилась депутат.

Онлайн-прием Светланы Разворотневой был наполнен запоминающимся общением с неравнодушными гражданами. Еще одним ее собеседником стал общественный эксперт в сфере велоинфраструктуры Геннадий Суздальцев. Геннадий — энтузиаст, самостоятельно собирающий веломобили для маломобильных пенсионеров и детей. Он обратился к депутату с просьбой поддержать идею доступности веломобилей для всех нуждающихся жителей избирательного округа.

Среди обращений, поступивших к Александру Мажуге («Единая Россия»)от жителей Тушинского избирательного округа, был вопрос о реставрации беседки на территории усадебного комплекса Братцево. Неравнодушный житель заметил, что эта часть архитектурно-исторического ансамбля усадьбы находится в плачевном состоянии, и попросил рассказать о сроках ее восстановления. Депутат сообщил, что взял этот вопрос на личный контроль. В зимний период выполнить эти работы не представляется возможным по объективным причинам, однако до 15 апреля они будут завершены.

Таким образом, уже в первые дни региональной недели «депутаты новой волны» погрузились в интенсивное общение с избирателями. Их задача — не просто услышать о проблемах людей, а сделать все возможное для того, чтобы помочь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.