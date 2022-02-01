Кострома, , 19:38 — REGNUM Индекс стоимости жизни в двух городах Костромской области — Костроме и Шарье в последние два года вырос на 5−6% и приблизился к среднероссийскому показателю. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вид на левый берег Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

Индекс рассчитывался на основе цен 264 видов потребительских товаров и услуг для 290 городов и посёлков страны. Средний показатель по России — 1. В 2019 году индекс по Костроме составлял 0,90. В 2020 и 2021 году он поднялся до 0,95. Жизнь в Шарье — втором городе региона по численности населения оказалась ещё дороже — 0,96.

Для сравнения, в соседнем Ярославле показатель равен 1, в Иваново — 0,96, в Вологде — 1,3, в Нижнем Новгороде — 0,99. Кострома и Шарья опередили такие города как Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов и Орёл. Примечательно, что по уровню экономического развития Костромская область не входит в число лидеров.

Самым дорогим городом для жизни в России пятый год подряд называется Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Стоимость товаров и услуг здесь на 57% выше, чем в среднем по стране. Самым выгодным для проживания стала бывшая культурная и экономическая столица Ингушетии — Назрань. Там показатель на 25% ниже значения по стране.

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