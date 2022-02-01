Кострома, 1 февраля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Индекс стоимости жизни в двух городах Костромской области — Костроме и Шарье в последние два года вырос на 5−6% и приблизился к среднероссийскому показателю. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Вид на левый берег Костромы

Индекс рассчитывался на основе цен 264 видов потребительских товаров и услуг для 290 городов и посёлков страны. Средний показатель по России — 1. В 2019 году индекс по Костроме составлял 0,90. В 2020 и 2021 году он поднялся до 0,95. Жизнь в Шарье — втором городе региона по численности населения оказалась ещё дороже — 0,96.

Для сравнения, в соседнем Ярославле показатель равен 1, в Иваново — 0,96, в Вологде — 1,3, в Нижнем Новгороде — 0,99. Кострома и Шарья опередили такие города как Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов и Орёл. Примечательно, что по уровню экономического развития Костромская область не входит в число лидеров.

Самым дорогим городом для жизни в России пятый год подряд называется Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Стоимость товаров и услуг здесь на 57% выше, чем в среднем по стране. Самым выгодным для проживания стала бывшая культурная и экономическая столица Ингушетии — Назрань. Там показатель на 25% ниже значения по стране.