Мурманск, , 18:50 — REGNUM Мурманская область получит из федерального бюджета 120 млн рублей на создание «умных» спортплощадок, сообщает региональное правительство.

Спортплощадка ulleo

В 2022 году федерация выделит региону на закупку оборудования и обустройство площадок 20 млн рублей, в 2023 году — 40 млн рублей, в 2024 году — 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ближайшие три года российские регионы получат более 9 млрд рублей на создание необходимой спортивной инфраструктуры. На эти средства построят 80 модульных спортивных залов и около 200 спортивных площадок с доступом к интернету. С их помощью каждый занимающийся спортом сможет контролировать свои занятия и выбирать индивидуальные программы тренировок.