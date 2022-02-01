Бишкек, 1 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Министерство культуры Киргизии планирует привезти в республику 50 известных тревел-блогеров для развития киргизстанского туризма. Об этом заявил глава ведомства Азамат Жаманкулов на пресс-конференции сегодня, 1 февраля.

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По словам министра, их планируют ознакомить с туристическим потенциалом страны для того, чтобы затем они рассказали своим соотечественникам о преимуществах отдыха в Киргизии.

В свою очередь замминистра культуры Самат Шатманов отметил, что за 2021 год республику посетили около 3,6 млн туристов. Это почти в полтора раза больше количества иностранцев, побывавших в Киргизии в 2020 году.

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