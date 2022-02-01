Вологда, , 18:43 — REGNUM В Вологодской области растет уровень закредитованности населения. Об этом в своем Telеgram-канале сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За год жители Вологодской области увеличили уровень своей закредитованности, и это очень тревожная информация. За ноябрь 2020 года в регионе в месяц физическим лицам было выдано кредитов на 11, 2 млрд рублей, а за ноябрь 2021 года — уже 13,5 млрд, то есть на 20% больше. И это только за один месяц», — написал Воропанов.

По словам градоначальника, кредиты ложатся на большинство вологодских семей непосильным бременем.

«И проблему я вижу в чересчур навязчивой рекламе кредитов, которая показывает взятие займа единственным путем решения всех существующих проблем, умалчивая, что настоящие проблемы еще впереди», — заметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт спрогнозировал, как в РФ вырастет процент по ипотеке.