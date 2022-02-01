Скопье, 1 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 1 февраля заявил в ходе визита в Скопье, что Лондон поддерживает евроинтеграцию стран Западных Балкан.

Prince Roy Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал вступление в ЕС суверенным выбором Северной Македонии и стимулом для проведения реформ в этой стране.

Посольство Великобритании в Скопье опубликовало видеообращение британца, в котором Пич призывает руководство Северной Македонии сохранять приверженность реформаторской повестке и уделить особое внимание реформе системы правосудия и управлению ею, а также соблюдению прав человека и защите прав меньшинств.