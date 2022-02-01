1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 20:42 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал находящихся на Украине сограждан незамедлительно покинуть эту страну. Это-де необходимо сделать во избежание угрозы жизни в момент якобы неизбежного или весьма вероятного вторжения на Украину русской армии.

Карл Брюллов. Нашествие Гейзериха на Рим. 1834

Хаяси повторил прозвучавший в конце января свой призыв к находящимся на Украине гражданам Японии: как можно скорее покинуть ее территорию. «Безопасность наших граждан, находящихся за границей, является приоритетом», — добавил он.

Учитывая, что в районе сосредоточения группировки украинских войск, провокационно скапливающихся с тяжелым вооружением у границ ДНР и ЛНР, японцев нет, призыв министра, видимо, адресован японскому дипломатическому персоналу и их семьям, а также японцам, имеющим какие-либо деловые и иные связи с украинскими организациями. То есть речь идет главным образом о гражданах Страны восходящего солнца, находящихся в столице Украины — Киеве.

Небезынтересно, откуда министр Хаяси черпает информацию о приближающейся «русской агрессии»? И закрадывается крамольная мысль, уж не из сообщений ли мировой информационной паутины американской CNN, которая до смерти напугала не только американцев, но и всех своих слушателей и зрителей высосанными из пальца байками о скором нашествии «русских варваров»? Ведь этот ранее считавшийся «авторитетным» распространивший свои «телещупальцы» по всейпланете канал, как сообщалось, со ссылкой на неназванного украинского чиновника «информировал» мир, что президент США предупредил своего украинского коллегу о неизбежности агрессии России. По словам собеседника CNN, Байден заявил, что вторжение будет «неизбежным» в феврале, когда «замерзнет земля». Поведал телеканал своим доверчивым зрителям и о разработанном в Кремле и российском Генеральном штабе ВС РФ «стратегический план блицкрига». Утверждается, что вторжение будет осуществлено молниеносно, наступать на Киев русские войска будут «с обеих сторон» Днепра, а затем по давним законам войны украинская столица будет отдана «варварам с востока» на разграбление.

Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

А тут еще председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли подливает масла в огонь, рисуя апокалиптические картины «русского разбоя». Четырехзвездный генерал утверждает, что в ходе нападения на Украину российские военные применят авиацию, артиллерию, баллистические (?!) ракеты, подразделения сухопутных войск и все, что есть в их распоряжении. «Если все это обрушится на Украину, ситуация будет серьезная, очень серьезная. Это будет чудовищно, это будет ужасно», — причитает Милли. И с несвойственной военным паникой главный штабист ВС США вещает, что если начнётся война с Россией (непонятно, правда, о какой войне идет речь, с ВСУ или с армией США), то «масштаб катастрофы будет неописуем».

Как тут не переполошиться японцам, которые со времен правившего ими генерала Макартура привыкли без раздумий внимать всему, что глаголят из Вашингтона и Пентагона. Ведь в панике трудно разбираться, где правда, а где пропагандистская ложь.