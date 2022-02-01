Приштина, 1 февраля 2022, 19:03 — REGNUM Главы косовских оппозиционных партий — Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово — Мемли Красничи и Люмир Абдиджику 1 февраля провели встречи со специальными представителями Евросоюза и США по Западным Балканам Мирославом Лайчаком и Габриэлем Эскобаром в Приштине.
После встречи Красничи заявил на своей странице в социальной сети:
Абдиджику же выразил благодарность США и Евросоюзу как надежным партнерам Косово и также высказался в поддержку диалога с Сербией.
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