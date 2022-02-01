Приштина, Сербия, 1 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Главы косовских оппозиционных партий — Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово — Мемли Красничи и Люмир Абдиджику 1 февраля провели встречи со специальными представителями Евросоюза и США по Западным Балканам Мирославом Лайчаком и Габриэлем Эскобаром в Приштине.

Косово, беженец

После встречи Красничи заявил на своей странице в социальной сети:

ИА REGNUM) как механизм достижения всеобъемлющего соглашения между Сербией и Косово, которое будет гарантировать взаимное признание без ущемления государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного порядка Косово». Мемли Красничи «Демократическая партия Косово поддерживает диалог (с Сербией — прим.) как механизм достижения всеобъемлющего соглашения между Сербией и Косово, которое будет гарантировать взаимное признание без ущемления государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного порядка Косово»

Абдиджику же выразил благодарность США и Евросоюзу как надежным партнерам Косово и также высказался в поддержку диалога с Сербией.