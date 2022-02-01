1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы Луганской Народной Республики о том, что США «сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса огромным количеством «мыслимых и немыслимых санкций».

Светлана Рыбина, , 20:03 — REGNUM Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о том, что американские конгрессмены «точно сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса огромным количеством «мыслимых и немыслимых санкций», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 1 февраля в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Америка слетела с катушек! Высокоразвитая страна, использующая террор ради своей выгоды, должна быть остановлена, иначе весь мир вокруг Америки со временем превратится в выжженную пустыню», — предупреждает Александр Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты планомерно на протяжении множества лет терроризируют различные страны по всему земному шару, чтобы добиться удовлетворения своих интересов.

«США никак не могут понять — вся их международная политика всегда была террористической! Поэтому такие республики, как Луганская и Донецкая, не собираются ложиться под террористические хотели Америки», — указывает Людмила М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Донбасс стал живым заслоном для России и не допускает проникновения сил, намеревающихся уничтожить нашу страну.

«ЛНР и ДНР держат оборону от нацистской нечисти, рвущейся к российской глотке, за что им огромнейшее спасибо. Российской Федерации пора оказать весь спектр требуемой помощи для республик, они того однозначно заслужили. Грядёт ещё один, вероятно, завершающий бой, так что с этой самой помощью медлить не стоит», — призывает Ирина Ш.

Часть людей сомневается, что за словами Пасечника имеется реальный инструмент по сдерживанию натиска США и их приспешников, но вина здесь не властей республики, а России, руководство которой почему-то очень медлит с оказанием всесторонней поддержки жителям Донбасса.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«Этот лексикон от чиновников противно слушать. Порвут что-то, зубы сломают, загрызут, жахнут и т. д. А на деле-то что? Огрызаться каждый может, но за словами должны быть дела. Пасечник сделал так, что республика сможет сдержать стотысячное полчище вэсэушников? А истребители противника ополчение сбить сможет? На то есть вообще какие-либо ресурсы? Вот если бы ЛНР и ДНР демонстративно получили партию современного высокоэффективного российского вооружения, то тогда и говорить бы ничего с трибуны не пришлось, всем и так было бы всё понятно», — считает Юлия Ю.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей указывает на то, что России необходимо сплотить вокруг себя всех союзников и совместными усилиями установить границы, через которые потенциальные враги не смогут оказывать на нас всех воздействие.

«Пока Россия не соберёт страны содружества в единый кулак, как ранее, то разброд так и будет продолжаться. Страны, которым нужны мир и стабильность, это должны понимать, как никто. Этот беспредел уже надоел!» — пишет Валентина О.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киеву, если он действительно хочет добиться мира, рано или поздно придётся говорить с республиками на равных.

«На Украине мир только тогда установится, когда киевские власти сядут за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Без всяких посредников. Война в первую очередь не нужна России, во вторую очередь Донецку и Луганску, а в третью — народу Украине. Война нужна только Америке. Дай Бог мудрости и воли всем сторонам, чтобы не допустить войны!» — написала Елена Б.

Напомним, 31 января глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в интервью РИА Новости о том, что американские конгрессмены «точно сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса огромным количеством «мыслимых и немыслимых санкций».