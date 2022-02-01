Москва, , 18:22 — REGNUM Иск предпринимателя Евгения Пригожина заставил экс-директора интернет-издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Элиота Хиггинса скрываться от справедливого суда. Как сообщила юридическая служба компании «Конкорд», Bellingcat во главе с Хиггинсом неоднократно публиковало недостоверные сведения о российском предпринимателе. Суды подтверждали правоту российской стороны, однако это не останавливало Bellingcat, продолжавшего размещать в Сети провокационные материалы.

Евгений Пригожин Правительство Российской Федерации

Позднее команда юристов подала иск к Хиггинсу в Высокий суд Англии. Сразу после этого директор Bellingcat покинул свой пост, чтобы избежать ответственности, отметили в юридической службе.

«Таким образом ему больше не могут предъявить исков, что в очередной раз подчеркивает недостоверность оспариваемых публикаций. Нам удалось прижать еще одного врага России, который занимался фальсификацией и дискредитацией нашей страны и ее руководства», — говорится в публикации «Конкорда».