Балашиха, Московская область, 1 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. По факту падения сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе проводится проверка. Об этом 1 февраля сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения в г.о. Балашиха сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми пяти и девяти лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. По результатам проверки планируется принять меры прокурорского реагирования.