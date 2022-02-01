Москва, 1 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Актёр Виктор Сухоруков стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Запись выпуска с его участием доступна на YouTube-канале телепередачи с 1 февраля.

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

В эфире Сухоруков рассказал о своём предложении режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть фильма «Брата». Как отмечает актёр, Балабанов сразу отказался от этой идеи.

«Ну, даже если не будет успеха, миллионы заработаете, идиоты», — аргументировал Сухоруков. Однако Балабанов объяснил ему: «Пусть делает кто хочет и что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени».

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года вышел трейлер фильма «Брат 3», режиссёром которого выступил Валерий Переверзев. Пользователи Сети раскритиковали ролик за «неуважение» к Сергею Бодрову и Алексею Балабанову, а также выразили недоумение названием картины, которая не имеет отношения к двум частям «Брата».