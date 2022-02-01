Челябинск, , 18:14 — REGNUM Непосредственный руководитель задержанных в Челябинске за получение взятки сотрудников ГИБДД уволен. Об этом на совещании с личным составом подразделения объявил начальник областного ГУ МВД России Михаил Скоков, сообщает пресс-служба главка.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не допущу предательства в наших рядах», — отметил Скоков. И добавил, что руководители, которые допустили нарушения своими подчинёнными закона, всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле трое сотрудников ГИБДД получили от одного из водителей взятку в размере 20 тыс. рублей. Это преступление выявило управление собственной безопасности главка. Сейчас взяткополучатели задержаны.

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