Подгорица, , 18:13 — REGNUM Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории готова проголосовать за правительство меньшинства, потому что это лучшее решение, чем та катастрофическая ситуация, в которой Черногория находится во главе нынешнего правительства, заявил лидер этой партии и президент страны Мило Джуканович.

Мило Джуканович Stanko Gruden

При этом, он заявил, что в ДПС считают, что лучше всего пойти на досрочные парламентские выборы.

Президент отметил, что правительство меньшинства должно просуществовать год, и что очень важно определить приоритеты, которыми оно будет заниматься в этот период.

Джуканович оценил, что нынешняя власть неэффективна, что она продемонстрировала некомпетентность и безответственность по отношению к интересам государства по каждому конкретному вопросу.