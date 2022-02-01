Рига, , 18:09 — REGNUM Со вторника, 1 февраля, по всей Латвии вводится депозитная система приема пустой тары, при которой потребитель сначала доплачивает за стоимость тары при покупке товара, а потом получает свои деньги назад при сдаче посуды в специальных автоматах.

Бутылки

Об этом сообщила страница «Русского союза Латвии» в социальной сети Facebook, рассказав, как это происходит на практике. Так, при покупке любого напитка в таре теперь придется заплатить дополнительные 10 евроцентов за бутылку или банку. Это и есть депозит, который можно в любой момент вернуть, сдав пустую тару. На стоимость самого напитка содержимого тары эта система никак не влияет.

Депозит будет распространяться на пластиковые (ПЭТ) и стеклянные бутылки, а также на алюминиевые банки. На бутылке или банке можно заметить специальный знак, которым обозначается депозитная тара. Не имеющая такого знака тара не принимается.

Сдать пустые бутылки и банки можно в любом депозитном пункте по всей стране, независимо от того, где они приобретены. Для этого предусмотрено две возможности: тароматы — автоматы, которые установлены в большинстве торговых точек или отдельные депозитные пункты, где тара принимается вручную.

Важное условие приема — тара должна быть пустой, целой и не помятой, на ней должен быть специальный знак депозита и штрих-код, который можно считать.