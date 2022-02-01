Ярославль, 1 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. 9 представителей транспортных компаний, работающих в Ярославле до 14 июля 2021 года, выступили с предложением о возврате прежней транспортной схемы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

City-yaroslavl.ru Маршрутки в Ярославле

Маршрутчики, раньше работавшие по нерегулируемому тарифу, отправили свое обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову. В нем они предлагают вернуться к прежней транспортной схеме.

«Для удобства передвижения пассажиров предлагаем сохранить беспересадочные маршруты, сохранить прежнюю нумерацию маршрутов, маршрутную схему, которая нарабатывалась годами с учетом пожеланий горожан и действовала до 14 июля 2021 года», — говорится в тексте обращения.

Однако нумерация маршрутов — это только одна из тем письма предпринимателей. В июне 2022 года должен пройти конкурс на организацию перевозок в Ярославле. Авторы письма надеются, что малый бизнес окажется в равных условиях с крупными федеральными игроками. Отсюда еще несколько предложений:

«Увеличить сроки действия договоров до 5−7 лет, что обусловлено договорами лизинга и сроками эксплуатации транспортных средств. На маршрутах, предусматривающих перевозку пассажиров автобусами малой и средней вместимости сократить количество требуемых единиц от 10 штук в конкурсной документации на каждый лот. В целях обеспечения должного контроля и усиления порядка на пассажирских перевозках предлагаем допускать к работе не более двух перевозчиков по каждому маршруту, что приведет к более эффективному взаимодействию между перевозчиками и надзорными органами. Во избежание не равных конкурентных условий, предлагаем на маршрутах малого и среднего бизнеса участие автобусов малого и среднего класса», — предлагают ярославские предприниматели.

Обращение поддержали представители 9 транспортных компаний, которые до реформы работали на маршрутах № 36,41,45,47,67,71,80,90,91,95,96,98,99. Сейчас многие из авторов письма к бизнес-омбудсмену вынуждены уйти с рынка, распродав свою технику по нерыночным ценам и уволив водителей с кондукторами.