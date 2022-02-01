Рига, , 18:04 — REGNUM Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе до 10 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что все эти районы примыкают к границе с Белоруссией, где с лета 2021 года возникли проблемы с массовой нелегальной эмиграцией беженцев. Решение аргументировано напряженной ситуацией на латвийско-белорусской границе. Режим ЧС позволяет игнорировать международные правовые обязательства, в том числе удовлетворение просьб о политическом убежище. Беженцы выдворяются обратно на территорию сопредельного государства без каких-либо объяснений.

По данным министерства внутренних дел Латвии, с 10 августа 2021 года, когда режим ЧС на границе был введен, предотвращено проникновение со стороны Белоруссии более 5 000 нелегальных мигрантов. Главным образом речь идет о гражданах Ирака.

Прогнозируемое финансирование для покрытия расходов на продление ЧС до мая 2022 года составляет 3,8 млн евро.