София, , 18:04 — REGNUM Специальным распоряжением премьер-министра Болгарии Кирила Петкова сразу в двух болгарских министерствах назначены заместители министров. Об этом 1 февраля пишет софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, замминистра транспорта и коммуникаций Болгарии назначен Дилян Берковски, а замминистра окружающей среды и водных ресурсов стала Мария Ачкова.

Берковски имеет степень магистра Мюнхенского технологического университета, в последние четыре года работал в Дублине. Ачкова ранее занимала должность заместителя мэра одного из крупнейших районов столицы Болгарии.

Предполагается, что новые чиновники приступят к исполнению своих обязанностей 2 февраля.

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