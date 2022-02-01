Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Спортсмены и зрители, планирующие посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, должны оставить свои телефоны дома и воспользоваться временными устройствами, говорится в сообщении ФБР. Об этом 1 февраля сообщает BBC.

Спорт с музыкой

Заявление спецслужб опубликовано на фоне предупреждений о том, что киберактивность Китая может нарушить ход соревнований.

ФБР также предупредило о том, что туристы могут стать жертвами вредоносного ПО, потерять данные или нечаянно загрузить на устройства программы отслеживания.

«ФБР советует всем спортсменам оставить личные мобильные телефоны дома и использовать временные телефоны во время Игр», — говорится в сообщении.

При этом спецслужбам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, но они советуют оставаться бдительными.

Национальные олимпийские комитеты некоторых западных стран также призывают оставить мобильными телефоны дома.